Презентация календаря «Русский Силуэт & Балет» 2018

4 декабря для ценителей моды, красоты и балета распахнулись двери императорского Особняка на Волхонке: Благотворительный фонд Татьяны Михалковой презентовал элитный fashion-календарь «Русский Силуэт & Балет» 2018.

Золушка, в спешке потерявшая свою хрустальную туфельку, в образе, созданном Валентином Юдашкиным. Гордая и страстная Кармен в наряде от Юлии Яниной. Белый Лебедь, символ величия и красоты русского балета, в наряде от Ирины Ходыницкой... Все эти образы великого балетмейстера Мариуса Петипа, воплощенные на страницах календаря «Русский Силуэт» 2018, в этот вечер ожили на подиуме.

Президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова обратилась с благодарностью за помощь в работе над выпуском fashion-издания: «Сказочные образы для каждой из героинь нам помог воплотить в жизнь великолепный фотограф Дмитрий Исхаков. А за интерьеры, которые подчеркивают характер балетных постановок, хочется от всей души сказать «спасибо» ВДНХ – крупнейшему историческому комплексу Москвы. По традиции, наши прекрасные актрисы и модели выступают на страницах календаря в нарядах блистательных дизайнеров, которые много лет оказывают поддержку нашему Благотворительному фонду и конкурсу молодых дизайнеров. Уже более 20 лет вместе мы помогаем юным художникам начать свой путь в мир высокой моды». Учредитель Фонда Александр Митрошенков отметил: «Тема балета в этом году выбрана не случайно. 2018 год в России посвящен этому прекрасному искусству и 200-летию со дня рождения выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа. Каждая страница и каждый характер героини стали олицетворением одного из 12-ти месяцев наступающего года и, надеюсь, будут служить для вас истинным вдохновением».

Ежегодная презентация календаря по традиции сопровождалась показом авторских работ самых знаковых российских кутюрье: словно по мановению волшебной палочки на подиуме оживали героини балетных постановок в образах, созданных лучшими дизайнерами - Валентином Юдашкиным, Вячеславом Зайцевым, Анастасией Задориной, Аленой Ахмадулиной, Игорем Гуляевым, Юлией Яниной, Олегом Овсиевым, Оксаной Федоровой, Викторией Андреяновой, Ириной Ходыницкой, Джемалом Махмудовым, Лизой Романюк, Егором Таныковым. Каждый из них предоставил наряд для съемок fashion-календаря «Русский Силуэт & Балет». Благодаря их творчеству актрисы и звезды шоу-бизнеса перевоплотились в героинь хореографических постановок Мариуса Петипа: Ляйсан Утяшева в страстную «Кармен», Анна Седокова в чарующую «Баядерку», Анжелика Агурбаш оказалась в «Волшебном зеркале», Анастасия Меськова погрузилась в «Сон в летнюю ночь», Карина Разумовская очнулась в «Пробуждении Флоры», Анна Цуканова очутилась в «Капризах бабочки», Ольга Кузьмина оказалась истинной «Золушкой», Алина Ланина погрузилась в «Лебединое озеро», Екатерина Вуличенко выступила в истории «Наяда и рыбак», Аглая Шиловская превратилась в «Спящую красавицу», Наталья Капусткина сбежала из «Синей бороды», Регина Насырова стала «Талиманом», а Ксения Гусева героиней «Щелкунчика».

Певица Анна Седокова, ставшая олицетворением мартовского месяца, так отозвалась об участии в проекте: «Я знаю, что для каждого дизайнера – большая радость и честь поучаствовать в календаре «Русский Силуэт». У меня не было никаких сомнений в том, чтобы принять участие в этой съемке. Профессиональная команда и потрясающая работа».

Художественный оформитель календаря, известный фотограф Дмитрий Исхаков поделился своими впечатлениями о работе над созданием календаря: «Я открыт и рад любому предложению. А Русский Силуэт – это про красоту, про дизайн... Особенно приятно, что есть возможность поработать с российскими дизайнерами. И тема календаря – балет. Это само по себе красиво и мне было интересно попробовать».

Певица Анжелика Агурбаш: «Все мероприятия, которые проводит «Русский Силуэт» всегда очень красивы и изысканны. Я еще в детстве мечтала стать балериной, но судьба распорядилась несколько иначе. Зато теперь я наконец-то воплотила эту мечту в жизнь, почувствовав себя балериной в этом волшебном проекте, благодаря наряду дизайнера Игоря Гуляева».

Солистка Большого театра, актриса Анастасия Меськова: «Я не раз слышала о фонде «Русский Силуэт». Для меня это всегда знак качества, стиля и хорошего вкуса. А вообще, я считаю, что следуя моде, самое главное, не терять себя».

Актриса театра и кино Ольга Кузьмина: «Когда именно мне предложили сняться для календаря – это стало честью для меня, было ощущение, что мне предложили участие в действительно грандиозном проекте, со своей историей и статусом. Я не ожидала, что фотосессия будет проходить в образах конкретных персонажей, ведь есть множество способов воплотить в жизнь тему балета, объединив ее с работой дизайнеров. Но концепция с реальными героями, характерами из знаковых постановок - это восхитительная идея. А то, что я – Золушка, просто удивительно, ведь размер ноги у меня и правда, очень маленький».

Сказочное очарование и волшебную атмосферу вечеру придавали мелодии из любимых постановок, трогательные номера из дарящего новогоднее настроение балета «Щелкунчик» и, конечно, само дефиле, которое гости смотрели с восхищением. Среди них оказались певица Валерия и Иосиф Пригожин, Нелли Кобзон, Мария Погребняк, Алиса Толкачева, Алеса Качер, Марина Демченко и другие. Каждый в этот вечер нашел в образах календаря «Русский Силуэт» близкий ему по духу характер из волшебных постановок русского балета.

Генеральным спонсором мероприятия выступает Банк ВТБ.

Информационный партнер – журнал ELLE.

Фото - Дима Бабушкин