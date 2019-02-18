Презентация капсульной коллекции «Город Золотой» дизайн-лаборатории «Culture Codes»

Дизайн-лаборатория «Culture Codes» презентует свою первую капсульную коллекцию «Город Золотой».

Цель проекта «Culture Codes» – вдохнуть жизнь в старинные промыслы, соединить традиции и современный дизайн, эстетику и функциональность. Результат дизайнерских поисков команды «Culture Codes» – коллекция аксессуаров, в которую вошли шелковые платки, палантины и ювелирные изделия с расписанной вручную эмалью, выполненные на фабрике «Ростовская Финифть», отметившей недавно свое 100-летие.

Источником вдохновения первой коллекции «Город золотой» стали орнаменты и буквица русских рукописей 10-15 века. Тут и сложнейшая композиция византийского орнамента, и волшебные персонажи-символы: драконы, грифоны и барсы, и Город Золотой, воссозданный по мотивам древнерусской книжной миниатюры. Над коллекцией работали 5 дизайнеров: художник-график, кандидат искусствоведения, коллекционер-фалерист Михаил Тренихин; дизайнер и живописец Анна Пронская, художник по текстилю Светлана Шунк, молодой графический дизайнер Ирина Кузнецова и основатель бренда, выпускница школы «Детали», Ирина Дубовская.

Основатель и дизайнер бренда «Culture Codes», Ирина Дубовская, кандидат культурологии: «Если бы внезапно пропали все летописи, то историю государства можно было бы воссоздать по орнаменту. Мы решили донести тайные знаки и символы средневекового русского орнамента, используя современный язык дизайна, актуальные цветовые сочетания и формы».

В коллекцию вошли шелковые платки-каре и палантины из 100% итальянского шелка. Зимний вариант выполнен на итальянской смесовой ткани из 70% шерсти и 30% шелка. Платки и палантины «Culture Codes» выпускаются ограниченным тиражом. В пару к платку или палантину дизайнеры разработали ювелирные изделия. В ювелирную линию вошли серебряные украшения с эмалью, расписанной вручную по эскизам дизайнеров «Culture Codes» художниками фабрики «Ростовская Финифть».

Отдельное место в коллекции занимает мужская линия платков-паше, вдохновленная русскими монетами 15 века. К платкам-паше мужчины смогут выбрать запонки с эмалью.

Приобрести аксессуары Culture Codes можно на сайте www.culturecodes.moscow