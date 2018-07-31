Презентация книги вице-мисс Москвы Аллы Лагутиной «Московские джунгли»

2 августа в 19.00 в московском ресторане «Meat and Fish» на Тверской 23/12 состоится презентация новой книги Аллы Лагутиной «Московские джунгли».

Алла Лагутина - писатель, модель, вице-мисс Москва, участница шоу «Холостяк» на ТНТ и «Самая интеллектуальная модель» по версии Model Fashion Awards.

В программе мероприятия: розыгрыши, концерт звёзд, подарки и, конечно, же фуршет.

Аллу придут поддержать звезды шоу-бизнеса, политики и писатели: Маша Малиновская, Андрей Ковалёв, Родион Газманов, Прохор Шаляпин, телеведущий «Утро на НТВ» Игорь Лантратов, депутат Анна Данилова, Мехди (победитель «Битвы экстрасенсов»), писатель Марьяна Романова, а также участницы реалити-шоу «Холостяк» и финалистки «Мисс Москва», «Краса России», «Мисс Россия», «Мисс Федерация» и «Мисс Земля».

Ведущая вечера: Катя Кузьмина.

Возле входа в ресторан будут стоять три ретро-бентли, в которых смогут фотографироваться все желающие, а три счастливчика поедут на этих автомобилях домой. К мероприятию присоединился благотворительный фонд «Золушка». Все деньги от продажи книги пойдут в детский дом «Малышок».

О книге: «Московские джунгли» - это остросюжетный роман-триллер о буднях московских красавиц-моделей, в который вплетается сказочная нить о волшебных перевоплощениях, духах и звериной жажде крови.