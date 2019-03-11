Презентация коллекции «Город Золотой» проекта «Culture Codes»

27 февраля 2019 года в Центре Моды и Дизайна при Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства дизайн-лаборатория «Culture Codes» («Культурные Коды») представила первую капсульную коллекцию «Город Золотой». Гостями презентации стали представители СМИ, партнеры проекта, столичные дизайнеры и архитекторы.

Цель проекта «Culture Codes» – вдохнуть жизнь в старинные промыслы, соединить русские традиции и современный дизайн, эстетику и функциональность. Результатом дизайнерских поисков команды «Culture Codes» стала коллекция аксессуаров как для женщин, так и для мужчин, в которую вошли шелковые платки, палантины и серия ювелирных изделий с расписанной вручную эмалью, выполненных на фабрике «Ростовская Финифть» по эскизам дизайнеров «Culture Codes». Название коллекции подсказал центральный элемент одного из платков, созданный по мотивам книжной миниатюры XV века, а также древняя космологическая легенда об острове Буяне или Ирии (Рае), на котором располагался Город Золотой.

Основатель и дизайнер бренда «Culture Codes», Ирина Дубовская, кандидат культурологии: «Основа коллекции - элементы русского орнамента из манускриптов X-XV веков, и волшебные персонажи-символы: драконы, грифоны, барсы, и «Город Золотой», воссозданный по мотивам древнерусской книжной миниатюры. Если бы внезапно пропали все древнерусские летописи, то историю нашего государства можно было бы воссоздать по орнаменту. В коллекции использованы тайные знаки и символы средневекового русского орнамента в сочетании с современным дизайном, актуальными цветовыми решениями и формой».

В коллекцию вошли шелковые платки-каре и палантины из 100% итальянского шелка. Также для тех, кто любит закутаться в теплый палантин - теплый вариант из итальянской смесовой ткани (70% шерсти и 30% шелка). В ювелирную линию вошли серебряные украшения с эмалью, расписанной вручную по эскизам дизайнеров «Culture Codes» художниками фабрики «Ростовская Финифть».

Отдельное место в коллекции занимает мужская линия платков-паше «Монеты», источником вдохновения которой стали русские монеты XV века. К платкам-паше мужчинам предлагаются расписанные вручную запонки с эмалью. Мужские паше «Монеты» пользуются не меньшей популярностью и у женщин: это и классический паше в карман пиджака, и лаконичный шейный платок и элегантный шелковый браслет. Серебряный серьги-пусеты «Монеты» с эмалью дополнят образ.

Над коллекцией «Золотой Город» работали 5 дизайнеров: художник-график, кандидат искусствоведения, коллекционер-фалерист Михаил Тренихин; дизайнер и живописец Анна Пронская, художник по текстилю Светлана Шунк, молодой графический дизайнер Ирина Кузнецова и основатель бренда, выпускница школы «Детали», Ирина Дубовская.

Тему соединения жанров и разных видов искусств поддержал показ коллекции с участием гимнасток сборной МГУ. Гости мероприятия смогли примерить аксессуары «Culture Codes» с виртуозной помощью художника Светланы Шунк.

Более подробно ознакомиться с коллекцией «Culture Codes» можно на сайте www.culturecodes.moscow