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Артем Кузелев

Презентация коллекции IZETA. Осень-зима, 2018/19

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  • 31 Мая 201817:11
Сюжеты: Изета Гаджиева (IZETA), Осень-зима 2018-19

В минувший вторник в пространстве галереи RuArts состоялась презентация новой коллекции марки IZETA.

Новая коллекция марки была представлена в нескольких стилизованных пространствах. Источниками вдохновения для создания атмосферы послужила эпоха рубежа 1970-1980-х и такие культовые места, как Studio 54 и Фабрика Энди Уорхола. Пространство было декорировано, как дом, в котором проходит яркая вечеринка, за что отвечало бюро VISIONAR Романа Ковалишина и Саяны Максановой.

Сама коллекция полна сексуальной энергии, которую излучают платья из мерцающего бархата, швейцарской сетки, расшитой вручную пайетками и бисером, в сочетании с брутальной лаковой кожей. Сияние и китч из эпохи диско перетекает в массивные, обтекаемые формы. Не обошлось без фирменных изделий из кожи и меха: в новой коллекции использованы каракульча, рысь, норка с бахромой, нашитая на шелке, а также дикая американская лиса.

Среди гостей вечера замечены Марианна Сардарова, Анастасия Янбухтина, Евгения Павлин, Мари Коберидзе, Оксана Он, Влад Лисовец, Анна Русска, Инна Маликова, Юлия Барановская и другие известные персоны. Шампанское лилось рекой, за диджейским пультом зажигал Виталий Козак.

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