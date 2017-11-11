Презентация коллекции MOU

Презентация коллекции британского обувного бренда MOU прошла 9 декабря в стильном пространстве ресторана SEMPRE.

В новом сезоне mou ({mu} c фр. – «мягкие на ощупь») продолжают радовать оригинальным дизайном и апгрейдом уже полюбившихся моделей. Объемная фактура материалов и 3D-эффекты контрастируют с барочными завитками и мерцающей отделкой. Сочетание монолитной деревянной подошвы, замши натуральных природных оттенков и подкладки из сверхмягкого натурального меха позволяют оставаться женственной даже в холода. Демократичные сникерсы легко сочетаются с базовым зимним гардеробом и демонстрируют альтернативные способы выглядеть модно не смотря на погоду.

ХАЙЛАЙТЫ КОЛЛЕКЦИИ

После успешного первого сезона, mou расширили линию сапожек French Toe с изящно заостренным мыском, и аккуратной и одновременно устойчивой танкеткой, умудрившись придать им неожиданную сексуальность. Фактурный бархат, обильная цветочная вышивка, кожаные аппликации и матовый блеск пайеток обращаются к эпохе барочного декаданса. Цветовую палитру дополнили новые цвета и фактуры: «геккон», «пыль» и «металлизированный камуфляж».

Этичное производство и лучшие натуральные материалы – отличный выбор для комфортного пребывания на склонах и не только. Ключевые модели линии après ski с отделкой голенища мехом кролика или козы - современная интерпретация образов из романа «Доктор Живаго». Для более повседневных образов подойдут «ловцы снов» с отделкой из овчины на спортивной или классической подошве, а также станут идеальным вариантом после долгого дня, проведенного на склоне. Дань бохо-стилю: линия mou wood heel заново интерпретирует невысокие клоги из 70x, визуально удлиняющих ногу и максимально комфортных в носке. Ключевая модель – клоги на монолитной деревянной подошве с фиксирующим стопу ремешком с меховой подкладкой из тосканы.

Бренд mou предлагает еще больше решений для комфортного и стильного времяпровождения дома: женственный и в тоже время минималистичный дизайн и, конечно же, сверхмягкие материалы: балетки с объемной шерстяной вышивкой; пушистые меховые шлепанцы и норковые домашние тапочки, кстати, из повторно переработанного меха.

Не представляющим жизни без путешествий модницам стоит обратить внимание на новые модели из линии winter sport. Текстурный взгляд и особое внимание на отчетливые контурные линии. Необычные акценты на контрасте материалов и цветов. Материалы: кожа пони, овечья кожа и нубук. Нельзя не отметить многослойную бахрому и кисти из драматичных 70х: повседневные флэты, обильная бахрома по голенищу и скрытая платформа для создания гламурных образов. Завершают женскую часть коллекции яркие разноцветные модели сникерсов и лоферов из меха пони, клоги в контрастную меховую полоску из переработанного меха норки; и эскимо с разноцветной отделкой из перуанской шерсти.

Mou предлагают новые решения для мужчин в этом сезоне. Коллекция дополнена более светлыми оттенками. Из нового - сникерсы со шнуровкой на подкладе из овчины и износостойкой подошве, а также модель Eskimo18 и Eskimo cникерсы.

Линия mini mou для самых маленьких теперь включает красиво декорированные и вручную проработанные модели. Роскошная отделка, натуральная овчина и необычный дизайн идеально впишутся в детский гардероб. Умильные сникерсы мини-эскимо с кристаллами и бахромой – уменьшенная копия взрослой версии.

Шелли Тичборн {SHELLEY TICHBORNE} – основатель и креативный директор бренда

После получения лингвистического, а затем и кинематографического образований, уроженка Новой Зеландии Шелли Тичборн бросает начатую в рекламном агентстве карьеру и в 2002 году создает свой собственный бренд со штаб-квартирой в Лондонском Ноттинг-Хилл. Mou создавался как люксовый бренд уникальной, супер-прочной обуви и аксессуаров из этично-произведенных натуральных материалов. Сегодня mou продается по всему миру. Давние поклонницы бренда - Гвинет Пэлтроу, Пенелопа Круз, Сиенна Миллер и Сара Джессика Паркер. В настоящее время Шелли вместе со своей семьей живет в районе Кенсал-Райз в Лондоне. Источники ее вдохновения - бесконечная тяга к путешествиям, искусство и бесценные винтажные находки с блошиных рынков.