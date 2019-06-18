14 июня в банкетном комплексе «Шелк» состоялась презентация коллекции осень – зима 2019/20 бренда STEFANIA

Одежда STEFANIA призвана прививать чувство стиля и изысканности с самого детства. Это не просто fashion марка детской одежды, но и целая философия жизни, в истоках которой настоящие семейные ценности, благородство и любовь к красоте.

До появления модного дома Stefania Pinyagina существовала знакомая многим торговая марка DE SALITTO, однако на данный момент бренд находится на этапе ребрендинга, магазины видоизменяются и теперь будут называться STEFANIA

Ребрендинг связан с общими изменениями в мире моды. Меняются поколения и дети, для которых создаются коллекции. Компания идет в ногу с мировыми тенденциями, а это значит, что готова к изменениям, которые требует время.

Коллекции STEFANIA это одежда для девочек и мальчиков – от 3 до 16 лет, одежда и для учебы, и для игр, и для спорта, она подойдет для вечеринки или праздника, приковывая к себе все взгляды окружающих.

Важнейшую роль играют используемые материалы, которые тщательно и профессионально отбираются в соответствии с предназначением той или иной линии.

Особое внимание, как рассказала руководитель по связям с общественностью, Кристина Саакян, в коллекциях модного дома уделено девочкам подросткам. Как правило, именно им шопинг даётся сложнее всего, ведь они еще «не доросли» до покупок в магазинах с одеждой для взрослых девушек, но уже не хотят носить что-то из ассортимента детской моды. И вот здесь как раз придет на помощь расширенная размерная линия одежды, где можно легко подобрать образ с ростом до 170 см

Сегодня STEFANIA – это представительства по всему миру: от Америки до Европы, от Украины до Казахстана.