Презентация коллекций бренда Jog Dog

30 августа в Москве прошла презентация новых коллекций итальянского бренда Jog Dog

Бренд Jog Dog был создан в Венеции. Стиль марки – актуальный и популярный sport chic, который сочетает в себе эффектный оригинальный дизайн, удобство и максимальный комфорт. Обувь для женщин, мужчин и детей от Jog Dog идеально подходит и для прогулок по городу, и для активного отдыха на горнолыжных курортах.

В 2014 году Jog Dog выпустил также весенне-летнюю коллекцию обуви для женщин, мужчин и детей, в которую вошли кеды, сникерсы, слипоны, мокасины, пантолеты и сандалии, выполненные в популярных стилях sport chic и smart casual.

Созданные из кожи, замши и текстиля, они воплощают собой максимум комфорта, который так необходим для современной жизни в мегаполисе. Впрочем, весенне-летние модели Jog Dog как нельзя лучше придутся и для поездок за город, и для отдыха на морских курортах.