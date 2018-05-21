17 мая в Royal Studio прошла презентация коллекций GEOX ОСЕНЬ-ЗИМА 2018/2019. В зимней женской, мужской и детской обуви используются технологии, изобретенные брендом: мембрана, позволяющая дышать ноге, и не пропускающая влагу снаружи, но выводящая изнутри обуви. Алюминиевые стельки, создающие эффект «валенка», анатомическое строение стельки и подошвы. Использование амортизационных конструкций в обуви, фактурная подошва для устойчивой пружинистой походки.

Все эти преимущества делают летнюю и зимнюю, мужскую, женскую и детскую обувь лидерами по сравнению с продукцией конкурирующих производителей обуви.

Компания GEOX уже много лет придерживается трёх основных стилей в изготовлении женской, мужской, детской обуви: classic (классическая), casual (повседневная) и sport (спортивная).

Первое направление classic – это модельная обувь: туфли, ботинки и сапоги, которая предназначена для повседневной жизни и подходит к одежде для офиса.

Направление casual – это повседневная обувь, в которой просто удобно, прекрасно сочетается с одеждой в стилистике городской жизни.

Geox меняет традиционный взгляд на отверстия в обуви: это первый шаг в революции, которую проводит компания. Обычно дырка в обуви ассоциируется с ее сильной изношенностью и означает, что обувь пора выкинуть. Компания Geox сделала отверстия технологическим преимуществом.

ПЕРФОРИРОВАННАЯ ПОДМЕТКА

В резиновой подошве имеются отверстия, а также особая дышащая и водонепроницаемая мембрана, которая позволяет ногам дышать, но не пропускает воду внутрь. Благодаря чему происходит естественная терморегуляция и формируется оптимальный внутренний микроклимат.

«ВОДА СНАРУЖИ, И НОГИ СУХИЕ»

МЕМБРАНА

Революция компании Geox стала возможна благодаря масштабным исследованиям, в результате которых создана мембрана из специального микропористого материала, который выводит пот в виде водяных паров, но при этом не позволяет влаге проникать внутрь извне. Технология работает следующим образом: размер микропор мембраны больше размера молекул водяного пара, но меньше размера водяных капель. Вот почему вода остается снаружи, а ноги остаются сухими.

Данный процесс обеспечивается тем, что размер микропор мембраны крупнее молекул влажных испарений, но меньше капель воды, таким образом вода не попадает внутрь, а стопа остаётся сухой.

AMPHIBIOX НОВАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Несмотря на уникальные “дышащие отверстия” в подошвах всей обуви Geox, они совершенно не пропускают влагу за счёт специальной микропористой мембраны на подмётке. Фирма Geox разработала новую эксклюзивную технологию Amphibiox, совмещающую в себе ряд инновационных разработок, в том числе запатентованные компанией решения, которые комбинируются между собой, придавая дополнительные долговечные водоотталкивающие свойства верху обуви. В серии Amphibiox исключительным образом используется новаторская технология “дышащей” подошвы Geox, за счёт чего обеспечивается всесторонний доступ воздуха в изделие.

ДЫШАЩАЯ СИСТЕМА NET BREATHING SYSTEM

УНИКАЛЬНАЯ ДЫШАЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Самая дышащая технология GEOX. Система Net Breathing System создает уникальные сенсорные ощущения с каждым шагом и обеспечивает комфорт в течение всего дня. Кроме того, она обеспечивает превосходные дышащие свойства даже при повышенной температуре.

УЛЬТРАДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

Большие отверстия в подошве в сочетании с особой мембраной улучшают дышащие свойства, которые обеспечивают высокую эффективность технологии даже в жарком климате. Специальный слой защищает всю ступню, включая открытые участки подошвы.