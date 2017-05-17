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Алексей Бобровский

Презентация легендарной Nokia 3310

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  • 17 Мая 201721:40

16 мая в России стартовали продажи ремейка легендарного телефона Nokia 3310. Стоимость устройства составит 3990 руб., что на 30% с лишним больше, чем предполагалось изначально. Финская компания HMD Global, имеющая лицензию на выпуск устройств под брендом Nokia, объявила о начале продаж ремейка кнопочной Nokia 3310 в России.

В отличие от первой версии телефона, обновленный Nokia 3310 – больше по размеру, оснащен камерой в 2 мегапикселя, объем его памяти составляет 16 мегабайт. В описании характеристик телефона утверждается, что он может работать месяц в режиме ожидания. В первых отзывах пользовали, которые уже приобрели телефон, отмечают его прочный корпус и приятный дизайн. Телефон доступен в четырех цветах: глянцевых красном и желтом, а также матовых сером и синем. Официально о планах запустить новую версию знаменитой модели стало известно на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress, MWC) в феврале этого года в Барселоне.

Компания HMD Global, которая занимается возрождение бренда Nokia также объявила о старте продаж    трех версий смартфона. Вся линейка новых телефонов Nokia управляется операционной системой Android Nougat. В компании ожидают, что продажи новых моделей займут на российском рынке до 5%.   Чтобы окончательно разбудить ностальгические чувства своих пользователей, компания переиздала легендарную «Змейку».

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