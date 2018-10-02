Вход
ADV
Интересно
ECCO (40)
Все сюжеты
Алексей Бобровский

Презентация лимитированной премиальной коллекции мужской обуви ECCO

  • 62
  • 0
  • 02 Октября 201810:27
Сюжеты: ECCO

27 сентября в Универмаге «Цветной» датский бренд ЕССО® представил поистине уникальный продукт, который перевернет представление о том, какой должна быть современная мужская классическая обувь -  ECCO VITRUS

 Эксклюзивную коллекцию, состоящую всего из 500 пар на весь мир, представят в течение недели в семи уникальных цветах для семи мировых столиц: Токио, Шанхай, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Амстердам и Копенгаген. 

Коллекцию представили: Пол Янссен – Директор Мужской Категории
Мария Холм Гад – Региональный Маркетинг Менеджер.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru