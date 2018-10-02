Презентация лимитированной премиальной коллекции мужской обуви ECCO

27 сентября в Универмаге «Цветной» датский бренд ЕССО® представил поистине уникальный продукт, который перевернет представление о том, какой должна быть современная мужская классическая обувь - ECCO VITRUS
Эксклюзивную коллекцию, состоящую всего из 500 пар на весь мир, представят в течение недели в семи уникальных цветах для семи мировых столиц: Токио, Шанхай, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Амстердам и Копенгаген.
Коллекцию представили: Пол Янссен – Директор Мужской Категории
Мария Холм Гад – Региональный Маркетинг Менеджер.
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