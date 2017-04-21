Презентация Mandarina Duck Осень-Зима 2017

Пресс-день Mandarina Duck Осень-Зима 2017 прошел в ресторане Frech 19 апреля. В коллекция были представлены различные кожаные рюкзаки, сумки, чемоданы для путешествий...

В настоящее время имя итальянской торговой марки Mandarina Duck ассоциируется с аксессуарами премиум-класса и парфюмерией. Символом компании является утка-мандаринка золотисто-желтого оттенка. Ее выносливость, преданность и яркое оперение превосходно характеризует философию бренда.

В ассортименте марки Mandarina Duck представлены эксклюзивные сумки, часы, духи, солнечные очки и кожаные аксессуары и обувь. В 2004 году дизайнерская компания разработала жизнерадостный и яркий дебютный аромат Mandarina Duck для дам, который сразу же привлек внимание публики. Вслед за ним бренд создал парфюм для современных и стильных мужчин - Mandarina Duck Man. В течении 2007 года дизайнеры компании выпустили два аромата для элегантных и очаровательных леди - Cute Pink и Rouge Intense.

Mandarina Duck — всемирно известный бренд, специализирующийся на самом необходимом — дорожных аксессуарах и повседневных сумках. Он возник в 1977-м году силами двух молодых людей, которые и начали делать качественные вещи из кожи. С тех пор бренд Мандарина Дак не перестает удивлять поклонников, создавая все новые, необычные, оригинальные изделия из натуральной кожи.