Презентация новой коллекции LC WAIKIKI

15 марта в пространстве Fotofaktura состоялась презентация весенне-летней коллекции LC Waikiki. Это первая официальная вечеринка бренда в России. Компания представила все самые актуальные тренды в своей интерпретации, провозглашая, что каждый достоин одеваться хорошо.

В этот вечер гости окунулись в атмосферу свежего весеннего сада. Пространство мероприятия наполнилось гармоничными цветочными акцентами в сочетании с принтами платьев на манекнах.

Особенностью вечера стал fashion performance в формате концептуальной хореографии, который раскрыл всё разнообразие весенних образов, характеров и настроений. Ведь LC Waikiki придерживается девиза «ваша мода – ваш выбор».

Модный шоу-рум наполнили образы цвета хаки и оттенки голубого, принты-решетки, жемчуг, сетка, кружева, глубокий винный, полоска. «Такое разнообразие позволяет девушкам выразить свой индивидуальный стиль», - говорят дизайнеры LC Waikiki.

Минимализм, огни большого города и нотки романтичности отражены в линейке Vision от LC Waikiki. Коллекция также была представлена в особой зоне на мероприятии.

Коллекции презентовали дизайнеры бренда Selin Çevik и Vildan Altun Seylan, специально прибывшие на событие в Москву. Вечер также посетили Заместитель международного президента LC Waikiki Озгюр Сецгинер и Генеральный директор офиса в Москве Дмитрий Априамов.

По словам Дмитрия Априамова, цены в магазинах LC Waikiki являются одними из самых низких в своем сегменте, при этом качество, напротив, одно из самых высоких. «Наш принцип – каждый заслуживает одеваться хорошо, поэтому каждый год мы не только следим за ценовой политикой, оставаясь не только дешевле конкурентов, но и стараемся быть дешевле (или не дороже) по отношению к самим себе. Выручка компании растет за счет роста узнаваемости бренда, открытия новых магазинов. ЛФЛ 2017 к 2016 составил 10.9%».

«Наша коллекция каждый год расширяется. Если 2-3 года назад наша женская коллекция была консервативной и слишком простой, а в мужской коллекции практически не было коллекции в стиле Smart Suit, то сегодня наша коллекция Casual, и Young стали очень модными, оставаясь при этом дешевле конкурентов. В мужской коллекции мужчины могут одеться не только недорого и качественно, но теперь и выглядеть как лондонские Денди» - улыбается Дизайнер Selin Çevik.

Торговая площадь LC Waikiki в России на данный момент составляет 25 000 м2. В планах компании на 2018 год, по словам Генерального директора, открыть еще 12 магазинов. «Данный план сейчас в работе и на данный момент уже подписаны договора с 6ю ТРЦ», - говорит Генеральный директор LC Waikiki в России.

Новая коллекция весна – лето 2018 уже в магазинах LC Waikiki.

В Москве магазины LC Waikiki расположены в торговых центрах: Метрополис, Вегас Кунцево, Вегас Крокус Сити, Мега Белая дача, Кунцево плаза, Зеленопарк, Колумбус, Мозайка, Ривьер