Презентация новой коллекции Longchamp прошла в Standart отеле 25 мая.

Сегодня компания выпускает и одежду, однако ассоциироваться продолжает преимущественно с аксессуарами. Самая популярная модель бренда складной шопер Le Pliage.

История бренда насчитывает около 70 лет. В 1940-х гг. Жан Кассегрен унаследовал от отца небольшой табачный магазин в Париже. Он нанял талантливых ремесленников и начал выпускать курительные принадлежности с отделкой из кожи. В 1948 году Жан Кассегрен официально зарегистрировал бренд Jean Cassegrain et Compagnie. В 1955 году Жан Кассегрен расширил деятельность марки – начал выпускать мужские кожаные мешочки для табака и бумажники. К этому моменту продукция бренда пользовалась спросом среди самых взыскательных клиентов. Жан Кассегрен открыл первый завод в Сегре и изменил имя бренда на Longchamp. Являясь любителем конного спорта, он назвал марку в честь французского ипподрома в Булонском лесу. Логотипом Longchamp стало изображение жокея, скачущего на лошади. В 1960-х гг. Longchamp начали выпускать дорожные сумки, чемоданы и портфели из кожи и нейлона. В этот период компания прочно утвердилась на мировом рынке. В 1971 году Longchamp выпустили дебютную коллекцию женских сумок.

В 2008 году Longchamp отметили 60-летие. В честь этого события была создана лимитированная коллекция складывающихся сумок Pliage, принты для которой разработал бельгийский художник Жан-Люк Мёрман. В честь 60-летия Longchamp также выпустили 192-страничный альбом с историей бренда. В 2012 году бренд представил дебютную полноценную коллекцию женской обуви. В нее вошли самые разнообразные модели: балетки, босоножки на танкетке, туфли-лодочки и сандалии. В этом году прибыль компании составила 454 миллиона евро.