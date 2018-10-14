Вход
ADV
Интересно
Очки (244)
Все сюжеты
Алексей Бобровский

Презентация новой коллекции Luxottica FW 2018/19

  • 67
  • 0
  • 14 Октября 201812:44
Сюжеты: Очки

В рамках мероприятия были представлены новые коллекции Ray-Ban, Vogue Eyewear, Emporio Armani, Versace, Dolce&Gabbana, Prada, Giorgio Armani.

Giorgio Armani.  Основные элементы коллекции  Armani просматриваются в современном прочтении стиля, с инновационными и красочными дизайнами, которые отличаются современными линиями, формами и материалами.

Dolce & Gabbana - это роскошный бренд, который черпает вдохновение из корней и аутентичных ценностей, чувственности. Суть Dolce & Gabbana заключается в ее контрастных, но дополняющих друг друга чертах. Коллекция очков с 2006 года характеризуется гламурными, нетрадиционными формами, престижными материалами и роскошной детализацией.

Prada представляет собой лучшее из итальянской культуры и традиций. Это один из самых инновационных, престижных и широко признанных брендов в индустрии моды и предметов роскоши, уделяя особое внимание деталям и новым тенденциям. Коллекция очков Prada отражает этот подход с безошибочным стилем, изысканной элегантностью и бескомпромиссным качеством.

Ray-Ban  Вневременный стиль, подлинность и свобода выражения являются основными ценностями Ray-Ban, лидера в солнце и очки для рецепта для поколений. С момента появления образцовой модели «Авиатора», созданной для авиаторов армии США, Рэй-Бан был на переднем крае культурных изменений, став символом самовыражения, которого носили знаменитости и общественные деятели всего мира. 

Vogue Eyewear   Созданная в 1973 году под тем же именем, что и известный журнал моды, Vogue Eyewear была приобретена Luxottica в 1990 году. Бренд, который отражает доминирующие тенденции моды, предлагает широкий мировой ассортимент. Это стало по-настоящему международным современным модным брендом, ориентированным на молодых и модных покупателей.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru