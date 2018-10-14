Презентация новой коллекции Luxottica FW 2018/19

В рамках мероприятия были представлены новые коллекции Ray-Ban, Vogue Eyewear, Emporio Armani, Versace, Dolce&Gabbana, Prada, Giorgio Armani.

Giorgio Armani. Основные элементы коллекции Armani просматриваются в современном прочтении стиля, с инновационными и красочными дизайнами, которые отличаются современными линиями, формами и материалами.

Dolce & Gabbana - это роскошный бренд, который черпает вдохновение из корней и аутентичных ценностей, чувственности. Суть Dolce & Gabbana заключается в ее контрастных, но дополняющих друг друга чертах. Коллекция очков с 2006 года характеризуется гламурными, нетрадиционными формами, престижными материалами и роскошной детализацией.

Prada представляет собой лучшее из итальянской культуры и традиций. Это один из самых инновационных, престижных и широко признанных брендов в индустрии моды и предметов роскоши, уделяя особое внимание деталям и новым тенденциям. Коллекция очков Prada отражает этот подход с безошибочным стилем, изысканной элегантностью и бескомпромиссным качеством.

Ray-Ban Вневременный стиль, подлинность и свобода выражения являются основными ценностями Ray-Ban, лидера в солнце и очки для рецепта для поколений. С момента появления образцовой модели «Авиатора», созданной для авиаторов армии США, Рэй-Бан был на переднем крае культурных изменений, став символом самовыражения, которого носили знаменитости и общественные деятели всего мира.

Vogue Eyewear Созданная в 1973 году под тем же именем, что и известный журнал моды, Vogue Eyewear была приобретена Luxottica в 1990 году. Бренд, который отражает доминирующие тенденции моды, предлагает широкий мировой ассортимент. Это стало по-настоящему международным современным модным брендом, ориентированным на молодых и модных покупателей.