Презентация новой коллекции Rendez-Vous сезона SS 19

20-го ноября 2018 года состоялся пресс-день компании Rendez-Vous, посвященный весенне-летней коллекции обуви и аксессуаров 2019 года. Мероприятие прошло в «Особняке на Волхонке» в центре Москвы.

Компания Rendez-Vous представила новые коллекции ведущих европейских и американских брендов: Marc Jacobs, Kenzo, Calvin Klein, Loriblu, See by Chloe, Casadei, Officine Creative, Michael Kors и многих других. Специально на пресс-день Rendez-Vous из Италии приехали: Микеле Муци (Michele Muzi) и Ронни Биджиони (Ronny Bigioni) – креативные директоры итальянских марок Nando Muzi и Dino Bigioni, а также Андреас Шаллер и Дитард Рудольф – директор фабрики и руководитель международных продаж немецкого бренда Lloyd. Представители известных брендов лично рассказали о своих новых коллекциях и о деталях их создания.

Представители компании Rendez-Vous, в свою очередь, рассказали о планах развития на ближайшее время. В сезоне SS 19 в магазинах Rendez-Vous появятся такие новые марки, как Puma, Vagabond, Strategia, DKNY, Abricot, Les Tropeziennes, Celine Robert, 0105, Bagllerina и другие. «Спортивная обувь продолжает укреплять свои позиции в гардеробе наших клиентов, поэтому байеры компании Rendez-Vous выбрали в новом сезоне большое количество кроссовок и кед от самых разных производителей. Теперь в портфолио сети есть модели от мировых лидеров Puma и Adidas, но и итальянские бренды тоже не отстают и добавляют в свои коллекции спортивную обувь. Мы рекомендуем, например, обратить отдельное внимание на линейку Dino Bigioni Sport», - заявили в компании.

Среди гостей мероприятия были: Ирина Страшенбаум, Аглая Тарасова, Анастасия Решетова, Леся Кафельникова, Айза Анохина, Лика Каширина, Анфиса Черных, Дарья Малыгина, Женя Малахова, Анжелика Тиманина, Иван Чуйков, Ингрид Олеринская, Ирина Пегова, Мария Шумакова, Наталия Бардо, Полина Аскери, Снежина Кулова, Юлия Топольницкая, Ян Гэ, Юлия Полячихина (Мисс Россия 2018), Таша Алакоз, Софи Елисеева и многие другие.

Материал предоставлен пресс-службой