Презентация новых коллекций белья и одежды для дома Marks & Spencer состоялась в башне "Федерация 18 октября.

В рамках мероприятия прошел Bra Fit Public Talk от признанного эксперта в области белья Julia Mercer, которая поделилась своим опытом в подборе правильного бра и рассказала о преимуществах белья Marks & Spencer.

Уже в середине октября в магазинах Marks & Spencer будет представлена юбилейная лимитированная коллекция белья линии Rosie for Autograph Autumn Winter 17, ознаменованная 5-летним сотрудничеством бренда со знаменитой моделью Рози Хантинтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley), которое успешно развивается с 2012 года. Рози работала над коллекцией совместно с командой дизайнеров белья Marks & Spencer под руководством Сюзи Дженкинсон (Soozie Jenkinson). Коллекция включает в себя как новые комплекты нижнего белья, одежды для дома и сна, созданные в новых интересных дизайнах из изысканных тканей высокого качества, так и знаменитые модели, успевшие полюбиться поклонникам бренда. В честь осеннего празднования 5-летнего юбилея сотрудничества с Рози Хантингтон-Уайтли, Marks & Spencer выпустил обновленную модель знаменитого шелкового комплекта фисташкового цвета, в котором модель дебютировала в 2012 году на рекламных имиджах. В качестве достойной альтернативы в коллекцию были включены аналогичные комплекты глубокого фиолетового и цвета золотой шампань, которые прекрасно передают осеннюю палитру цветов. Цветочные оттенки Бохо в сочетании с легкими изысканными тканями создают образ идеального бельевого гардероба современной женщины. Французское кружево и блестящий шелк выступают в безупречном дуэте, а одежда для дома и сна из нежной вискозы, мягкого хлопка и уютного кашемира делают коллекцию еще более стильной и комфортной. Основными принтами этой осени являются мотивы современного искусства: абстрактные мазки, затейливые цветочные композиции и пятнистые текстуры. Модели новой коллекции включают в себя бюстгальтеры и майки в стиле «бралетт», таким образом, стирая грань между нижним бельем и одеждой для сна, делая и то, и другое вещами, символизирующими соблазнительный образ и комфорт.

Сюзи Дженкинсон, Главный Дизайнер коллекции белья, говорит: «Мы очень счастливы, что коллекци белья Rosie for Autograph lingerie collection успела завоевать сердца стольких женщин во всем мире со дня ее первого выхода 5 лет назад. С 2011 года, когда мы с Рози начинали работу над нашей первой коллекцией, мы успели пройти очень интересный и увлекательный путь от белья до пляжных коллекций, и мы очень рады и взволнованы презентацией очередной осенней совместной истории, которая станет юбилейным подарком всем ценителям линии Rosie for Autograph om Marks & Spencer».