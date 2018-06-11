7 июня прошла презентация новых коллекций TOM TAILOR fall/ winter 2018

TOM TAILOR CASUAL

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ МЕГАПОЛИСА

Сочетание универсальных оттенков позволяет определить этот стиль как чистый современный шик. Актуальные тенденции современны, но сохраняют свою элегантность. Приглушенные нейтральные цвета, такие как чёрный или серый, сложные силуэты и специально подобранные ткани составляют ключевую особенность этой коллекции. Современный, уверенный в себе образ, подходящий для повседневной жизни и выходов в свет.

АУТЕНТИЧНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ГОРОДА

Фокус коллекции – традиционный, аутентичный стиль TOM TAILOR. Стиль определяется образами для свободного времяпровождения, слегка спортивными , свежими и комфортными, что соответствует современному, городскому образу жизни. Спокойная и естественная коллекция с широким выбором на каждый день является основой бренда TOM TAILOR.

АМЕРИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Сердце коллекции – элементы стиля классического американского колледжа, такие как твидовые жакеты, эмблемы, оригинальные цветовые комбинации, традиционные принты – клетка и полоска. Спортивный и изысканный покрой, соединившись воедино, создают современный стиль с лоском американских элитных университетов.

Изначально TOM TAILOR был мужским брендом. Первая коллекция Women casual вышла в начале 1980-х годов и сразу стала одним из лидеров модной индустрии. С 2012 года компания Том Tailor становится седьмым по величине производителем, среди немецких брендов одежды. Молодые, независимые жительницы мегаполисов оценили стильную, функциональную одежду, которая дарит комфорт в любой ситуации.

Каждый месяц выпускается тематическая коллекция с обновленной цветовой палитрой, новыми силуэтами. Именно поэтому брендовая осенняя верхняя одежда всегда успевает за малейшими модными изменениями. Новая коллекция осеннее-зимней одежды TOM TAILOR — эталон эргономичности, элегантности, гармоничное сочетание стиля ретро с городской урбанистической классикой. Зимняя верхняя одежда для женщин шьется из отборных материалов, для отделки используется фирменная фурнитура, фактурные принты, вышивка, аппликации.

Официальный интернет-магазин TOM TAILOR представляет большой выбор одежды, в том числе больших размеров. В продаже осенние пальто, утепленные кожаные куртки, пиджаки, жакеты на осень, пуловеры, жаккардовые свитера, теплые кардиганы.