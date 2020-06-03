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Артем Кузелев

Презентация новых кроссовок Valentino пройдет завтра

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  • 03 Июня 202019:56
Сюжеты: Valentino

В четверг, 4 июня 2020 года, итальянский дом моды впервые проведет онлайн-презентацию.

В доме Valentino протестируют формат виртуальных презентаций. Завтра марка представит в режиме онлайн новую модель кроссовок Backnet. Трансляция пройдет из флагманского бутика бренда в Милане, вести ее будет креативный директор журнала Kaleidoscope Алессио Аскари. Во время презентации пользователи смогут подробно рассмотреть кроссовки, а также кастомизировать и приобрести новинку.

 
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