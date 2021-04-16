Презентация официальной экипировки команды России для Олимпийских игр в Японии

14 апреля, ровно за 100 дней до церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, на ВДНХ состоялась презентация официальной экипировки нашей команды для поездки в Японию. Местом проведения показа стал павильон «Космос».

Между спутниками, скафандрами и космическими кораблями, под сводами огромного купола собрались олимпийцы, руководители общероссийских федераций, функционеры, известные представители искусства, культуры, моды и шоу-бизнеса, звездные болельщики. Они смогли не только первыми увидеть новую экипировку, но и насладиться атмосферой предстоящего спортивного праздника.

Реализованная совместно с ОКР идея официального экипировщика Олимпийского комитета России компании ZASPORT сделать тему 60-летнего юбилея первого полета человека в космос доминантой всего вечера заслужила самых теплых слов от гостей. Кто-то даже шутливо замечал: «Были первыми на орбите, станем первыми и на Играх в Токио».

Настоящей изюминкой показа стало обращение космонавтов прямо с борта Международной космической станции. Командир экипажа Сергей Рыжиков и его коллега Сергей Кудь-Сверчков пожелали нашим олимпийцам удачи в Токио и пообещали следить за спортивными баталиями из любой точки вселенной.

Под аккомпанемент ракетных двигателей, знаменитой фразой Юрия Гагарина "Поехали!" был дан старт показу олимпийской формы, в которой также просматривались космические нотки. В роли моделей в этот вечер были не только профессионалы подиума, но и спортсмены-олимпийцы: рекордсменка мира в лазании на скорость, обладательница путевки на Игры в Токио Юлия Каплина, чемпион России по скейтбордингу Саша Гусев, двукратный серебряный призер чемпионата мира по плаванию Андрей Минаков, победитель I Европейских игр пловец Николай Снегирев, Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, бронзовый призер чемпионата Европы по прыжкам в воду Руслан Терновой, трехкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков, Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова, чемпион России по BMX-фристайлу Ирек Ризаев, многократная победительница Универсиад Юлия Бравикова, акробаты Виктор Гречухин, Богдан Макеев, Дмитрий Слабуха и Вадим Набиев.