Презентация первого в России международного фестиваля шопинга – RUSSIAN RUNWAY

На дебют потенциального, мощного проекта, который нацелен на развитие модной индустрии страны, собрались представители ведущих торговых комплексов Москвы, дизайнеры и звездные гости. Среди медийных персон: Константин и Ольга Андрикопулос, Валерия Гай Германика, Ирина Лачина, Анна Невская, Агния Кузнецова с супругом,Ольга Зайцева, Мария Берсенева, Руслан и Елена Нигматулины, Анастасия Денисова, Наталия Лесниковская, Лоя, Серафима Низовская, Антонина Клименко, Кирилл Андреев, Екатерина Дробыш, Алиса Токачева, Елена Борщева, Анна Калашникова, Вячеслав Басюл и Юлия Пушман, Николай Цонку, Иван Васильев, Анастасия Крайнова и другие.

В этот день ресторан «Медь» открыл свои двери для презентации уникального проекта «Russian Runway». Гастрономический элемент на карте Москвы, продуманный до мелочей, изысканный ресторан, расположенный в старинном особняке, на пересечении Тверской улицы и Мамоновского переулка, создал атмосферу незабываемого гала-ужина, который был эксклюзивно разработан для минувшего вечера шеф-поваром заведения: гребешки с пюре из пастернака и спаржи, осьминог с черным рисом под соусом вакаме и другие деликатесы. Дополнением авторской кухни утончённых блюд, стали вина итальянской марки «Canti», представленные партнерами вечера. А те, кто был в этот вечер за рулем смогли попробовать первую в Россию премиальную минеральную воду «Russe Quelle», био-энергетический напиток нового типа, содержащий фруктовый сок и натуральный экстракт зеленых зерен кофе – «Koxx».

«Наш фестиваль шопинга – это, по сути, первое явление в России по созданию открытого закулисья модного события, дающее возможность посетителям увидеть работу большой команды, где каждый является неизменным элементом по подготовке к грандиозному фэшн-шоу: визажистов, стилистов, моделей и других профессионалов индустрии, которые разгонят корабль российской моды. Именно поэтому мы, прежде всего, говорим о реализации проекта в местах, где покупатели смогут совершить покупки непосредственно с подиума, а не с манекена, практически из рук самого дизайнера, сразу после модного показа.

«Russian Runway» - это взлетная полоса для молодых дизайнеров со всего мира, которые верят в себя, и наш проект поможет им оказаться на одном подиуме наряду со всемирно известными именами фэшн-индустрии» - рассказывает о проекте генеральный продюсер международного шоппинг-фестиваля «Russian Runway» Денис Усцев.

Первое и единственное в своем роде стильное событие в России, объединяющее как громкие имена и бренды модного сообщества, так и дающее возможность показать свои творения молодым дизайнерам и начинающим маркам одежды, обуви и аксессуаров – основополагающая идея «Russian Runway», в рамках которого запланировано одно из крупнейших фэшн-шоу страны. Уход от классического дефиле, демонстрация запоминающегося представления, культивация стиля – словом сказать «модная прививка» будет доступна всем жителям города в свободном доступе, так как событие пройдет в одном из ведущих торговых центров Москвы, не скрывая всю подмастерью модного бизнеса, открывая тайны красоты и безупречного вкуса.

Начало заявок на участие в Международном фестивале шоппинга «Russian Runway» стартует с 1 мая 2017 года на официальном сайте russianrunway.com.

Официальные партнеры мероприятия:

Премиальный центр красоты «DAVIANI beauty&SPA», клиника эстетической медицины «Мед Эстэт», косметическая компания «Estel Professional», «КраSота – премиальная сеть салонов красоты, федеральная сеть кинотеатров «Mori Cinema», сеть салонов «Академия красоты», Антиэйдж-препарат премиум-класса для поддержания молодости и здоровья кожи изнутри – «Imedeen», крупнейший в Европе и лучший московский аквапарк «Ква-Ква парк», танцевальная сеть клубов с высочайшим уровнем сервиса «GallaDance», первый российский бренд качественной органической косметики «Nature Siberica», марка класса люкс по уходу за кожей лица и тела «Maria Galland».