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Артем Кузелев

Прибыль британского отделения Conde Nast растет

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  • 03 Августа 201910:42

Как оказалось, не все так плохо в издательском бизнесе. Например, Conde Nast Britain увеличил прибыль в несколько раз.

Британское подразделение издательского дома Conde Nast опубликовало финансовый отчет за 2018 год. Документ заставил удивиться экспертов и скептиков, которые год за годом продолжают хоронить рынок полиграфии. Лондонскому отделению удалось за 2018 год увеличить прибыль в несколько раз и достигнуть отметки 11,4 миллионов фунтов! Руководство связывает такой успех в первую очередь с грамотной редакционной политикой Эдварда Эннифула, который возглавил британский Vogue в 2017 году.

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