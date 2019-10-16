Прибыль ретейлера Asos продолжает падать

Британская онлайн-платформа потеряла почти 70% выручки.

За текущий финансовый год прибыль британского интернет-магазина сократилась на 68%. Эксперты утверждают, что причиной такого стремительного падения стала организация складов Asos на территории США и Германии. За год компании удалось заработать 33 млн фунтов стерлингов, что почти на 70 млн меньше, чем в 2017-м, когда выручка марки составила 102 млн. При этом стоимость акций компании тоже упала – на 49%.