Причиной смерти Стеллы Теннант стало самоубийство

Родственники британской модели подтвердили, что Теннант страдала от депрессии.

Семья Стеллы Теннант опубликовала заявление, в котором подтвердила, что модель «некоторое время была нездорова». Благодаря всех за поддержку, родственники сообщили: «К нашей величайшей скорби и сожалению, она чувствовала, что не может продолжать». В декабре никаких подробностей о причинах смерти Стеллы Теннант не сообщалось. В заявлении полиции говорилось, что она не связана с «подозрительными обстоятельствами».