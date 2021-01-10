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Артем Кузелев

Причиной смерти Стеллы Теннант стало самоубийство

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  • 10 Января 202111:06

Родственники британской модели подтвердили, что Теннант страдала от депрессии.

Семья Стеллы Теннант опубликовала заявление, в котором подтвердила, что модель «некоторое время была нездорова». Благодаря всех за поддержку, родственники сообщили: «К нашей величайшей скорби и сожалению, она чувствовала, что не может продолжать». В декабре никаких подробностей о причинах смерти Стеллы Теннант не сообщалось. В заявлении полиции говорилось, что она не связана с «подозрительными обстоятельствами».

 
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