Принц Николай вышел на подиум

Одним из самых приятных открытий Недели мужской моды в Париже стал перспективный молодой манекенщик внук королевы Маргрете II, принц Николай.

Николай, принц Датский занимает седьмое место в списке претендентов на престол, поэтому парень решил определяться с выбором профессии. Член королевской семьи появился на подиуме во время показа новой мужской коллекции Dior. Во время шоу у 18-летнего Николая было два выхода, что можно считать вполне успешным стартом.