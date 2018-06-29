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Неделя моды в Париже (960)
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Артем Кузелев

Принц Николай вышел на подиум

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  • 29 Июня 201817:42
Сюжеты: Неделя моды в Париже

Одним из самых приятных открытий Недели мужской моды в Париже стал перспективный молодой манекенщик внук королевы Маргрете II, принц Николай.

Николай, принц Датский занимает седьмое место в списке претендентов на престол, поэтому парень решил определяться с выбором профессии. Член королевской семьи появился на подиуме во время показа новой мужской коллекции Dior. Во время шоу у 18-летнего Николая было два выхода, что можно считать вполне успешным стартом.

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