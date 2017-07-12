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SergeyVladimirov

Принцесса Нелли в пустыне L’Officiel Middle East

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  • 12 Июля 201723:03
Сюжеты: L’Officiel

Российская модель Нелли Минина на обложке июльского номера L’Officiel Middle East. 

L’Officiel – одно из старейших изданий в мире моды. Появиться на его страницах сочтет за честь любая даже самая искушенная и требовательная фешн-персона. 

Модель Нелли Минина не стала исключением и с легкостью дала свое согласие на съемку для L’Officiel Middle East. Красавица с аристократической внешностью славится крайне избирательным нравом, если речь идет о работе с глянцевыми изданиями. На этот раз ее подкупило не только имя журнала, но и сам проект – в ее портфолио съемка в пустыне еще не значилась. 

Справедливости ради надо отметить, что пустыню для L’Officiel съемочная команда создавала в условиях подмосковного песчаного карьера, но фото получились столь аутентичными и сочными, что кажется, будто Нелли арабская принцесса, которая путешествует со своим караваном и вышла где-то посреди пустыни, чтобы немного пройтись и послушать песню песков. 

Такой нежный и сказочный образ был создан стилистом Алисой Богданович, которая выбрала для Нелли с ее алебастровой кожей роскошное платье цвета пепел розы. А фотографу Таше Манаенковой удалось передать неповторимую атмосферу пустыни в кадрах будто из фильма «Лоуренс Аравийский».

 

 

 

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