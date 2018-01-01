Принцип «Не навреди» модели и телеведущей Натальи Майоровой

По-другому и быть не может, ведь обладательница спонсорских наград на состязании красавиц «Мисс Дюймовочка России и стран СНГ», один из лидеров Самарского этапа смотра «Ты уникальная», Instagram блогер с устойчиво растущей аудиторией в сторону сотен тысяч подписчиков в уходящем году не только стала яркой финалисткой конкурса «Russian Charm 2107» и победительницей в престижной номинации «Мисс фотомодель» в крупномасштабном федеральном конкурсе красоты «World Russian Beauty Samara», но и успешно участвовала в рекламных проектах для российских и зарубежных брендов, а также была героиней концептуальных фотосессий для глянцевых изданий.

Буквально недавно Наталья примерила на себя новый, спортивно-дерзкий фото-образ, в котором она оказалась не менее органичной, нежели в женственно-романтичном, так идущем Наталье, имидже. О многогранности красавицы говорит и то, с каким интересом, упорством и стремлением к настоящему профессионализму она делает свою видеопрограмму «Светский повод». В этом году героями её рубрик становились самые разные личности – от известных спортсменов, джазовых музыкантов, певцов, например, Валерия Сюткина и Александры Шерлинг до представителей делового мира, банковского сектора, как, далеко ходить не надо, - топ-менеджеров проекта Rocket Bank группы «Открытие», которых автор и ведущая «Светского повода» интервьюировала на благотворительном мероприятии Фонда «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой минувшей осенью.

Вообще в стремлениях этой хрупкой девушки не только профессиональные успехи. Важным приоритетом в жизни Наталья считает внутренне развитие, экологичность собственных желаний и польза от человека в сторону окружающего мира, принцип «не навреди». Осознанность, духовный рост, спокойная мудрость - всё это не пустые слова для девушки, чья область применения своих творческих качеств, казалось бы, традиционно связана с тщеславием и гонкой за популярностью. Наталья вне всего этого. Не случайно красавица является поклонницей Азии, Юго-Восточной её части, где чувствует себя наиболее гармонично и напитывается энергией, чтобы затем проявлять свой творческий потенциал ещё более верным и экологичным способом. В 2017м Наталья Майорова особо много путешествовала по этому региону и буквально позавчера прилетела из очередной поездки по Южному Центральному Китаю. Но Новый год красавица будет праздновать в привычной русскому человеку обстановке, с семьёй, с мамой и в родном климате средней полосы.

Накануне Нового, 2018го, кстати, по Восточному календарю, года собаки, Наталья желает всем-всем порядочности, доброты, развития, осознанности, ну, и конечно удачи в делах, в творческих проявлениях, и уверенности в том, что мир откликается на наши внутренние устремления, и чем чище они будут, тем будет лучше для всех – и для окружающей действительности, и для самого человека. Что ж, с этим невозможно не согласиться!