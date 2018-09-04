Принципы успеха Teana Laboratories

Удивительно, но компания Teana начинала всего с 26 наименований, а за двенадцать лет эта цифра выросла до 200 с лишним позиций.

Приятно узнать, что Teana Laboratories – этичная компания во всех отношениях, что проявляется в плане ведения бизнеса, в политике тестирования (ни один ингредиент или готовый продукт не тестируется на животных), и в бережном отношении к сотрудникам. Дмитрий поделился секретами мотивации и создания успешной команды профессионалов, которые с удовольствием совершенствуются, и искренне любят общее дело.

Изначально планировалось, что продукты Teana будут разрабатываться только для профессионалов косметологии, но затем было решено, что все же нужно расширяться: русские женщины все больше развиваются, с удовольствием погружаются в увлекательный мир косметики, в котором не так-то просто разобраться. В этот момент и родилась концепция «салона на дому»: насыщенная, активная и эффективная косметика, но не такая дорогая и сложная в применении, как профессиональная. Продукты Teana очень дороги в себестоимости, но главной целью было сделать ее доступной.

Один из основных принципов Teana – активные ингредиенты, синергетично работающие на максимальный результат. Самые инновационные ингредиенты в высокой концентрации (многие из них основатель Teana находит и тестирует лично) позволяют не иметь аналогов на российском рынке, именно поэтому продукты Teana давно завоевали любовь миллионов женщин по всей России, и даже за ее пределами. Дмитрий сконцентрировал внимание на том, что продукция всегда свежая, так как изготавливается маленькими партиями.

Особенно следует отметить «звездную» стратегию, которой придерживается компания. Практически весь ассортимент – это «топовые» позиции. В случае, если продукт не показывает результатов на протяжении года, его снимают с производства.