Принтомания в новой коллекции VDP весна-лето 2017

Новую коллекцию итальянского бренда Via Delle Perle совсем не назовешь спокойной - дизайнер бренда Кристиан Бланкен сделал ставку на колоритные принты от художника Тициана Соро в виде орхидей, хризантем и радужной морской полоски, которые мгновенно создают очень эффектный и эмоциональный образ.

К выбору палитры авторы отнеслись со всей страстью: электрические оттенки синего, сочные вспышки коралла и малины разбавлены самым летним цветом на все времена - белым.

Тропические цветы-принты на кукольных платьях, расслабленно-пижамные силуэты брюк и озорная морская полоска намекают, что в наступающем солнечном сезоне нам стоит проводить больше времени в садах у воды. А когда совсем некогда - просто надеть платье-цветок и отправиться в суету каменных джунглей.

Четкость графических линий и плавность природных форм отражают характер девушки в стиле VDP - уверенной в себе и при этом чрезвычайно романтичной!

Автор: Диана Мицкевич