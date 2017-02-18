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Весна-лето 2017 (173)
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Диана Мицкевич

Принтомания в новой коллекции VDP весна-лето 2017

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  • 18 Февраля 201721:12
Сюжеты: Весна-лето 2017

Новую коллекцию итальянского бренда Via Delle Perle совсем не назовешь спокойной - дизайнер бренда Кристиан Бланкен сделал ставку на колоритные принты от художника Тициана Соро в виде орхидей, хризантем и радужной морской полоски, которые мгновенно создают очень эффектный и эмоциональный образ.  

К выбору палитры авторы отнеслись со всей страстью: электрические оттенки синего, сочные вспышки коралла и малины разбавлены самым летним цветом на все времена - белым. 

 

Тропические цветы-принты на кукольных платьях,  расслабленно-пижамные силуэты брюк и озорная морская полоска намекают, что в наступающем солнечном сезоне нам стоит проводить больше времени в садах у воды. А когда совсем некогда - просто надеть платье-цветок и отправиться в суету каменных джунглей. 

Четкость графических линий и плавность природных форм отражают характер девушки в стиле VDP - уверенной в себе и при этом чрезвычайно романтичной!

Автор: Диана Мицкевич

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