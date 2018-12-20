Приобретения и потери Недели высокой моды

Организаторы кутюрных показов рассказали об изменениях предстоящей Недели высокой моды.

Расписание январских показов haute couture в Париже выглядит очень привлекательно, хотя из него и выбыло несколько интересных марок. Все шоу сезона весна-лето 2019 пройдут за четыре дня – с 21 по 24 января. За это время 31 бренд представит здесь свои кутюрные коллекции.

Главным приобритением Недели высокой моды и событием сезона станет возвращение в расписание дома моды Balmain Paris. Марка не показывала кутюрных коллекций целых 16 лет, но теперь снова готова выступить в высоком жанре под руководством Оливье Рустена. Пройдет показ в новом парижском флагмане дома на улице Сент-Оноре, 374.

Также в расписание возвращается японский авангардный бренд Yuima Nakazato, чей стиль можно описать как дидижитал сюрприз.

Однако Неделя высокой моды потеряет сразу пятерых участников. От участия в январском марафоне отказались марокканский дизайнер Нуреддин Амир, француз Аделин Андре, израильтянка Галя Лахав, итальянец Маурицио Галанте и дом моды Fendi.