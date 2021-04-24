«Природа женственности» глазами Светланы Селиверстовой

Ярким акцентом в культурной жизни столицы стало открытие нового таланта, фотохудожника Светланы Селиверстовой, которая представила публике свою дебютную выставку «Природа женственности».

Искусство многогранно, разные его ветви пересекаются, рождая что-то новое и удивительное. Примером такой гармонии служат работы Светланы, в которых перекликаются грация танца, красота природы и искусство фотографии: «По профессии я ландшафтный архитектор, и все, что связано с природой мне очень близко. В моих работах представлены девушки в различных образах. Через свои фотографии я хочу показать, что женщина прекрасна и очень многогранна. Она, как наша природа и как цветок, который может быть нежным и ласковым, так и жестким и колючим, созданный природой или руками человека, сорванный в поле или привезенный из далеких стран. Женская природа - это загадка и чем она глубже, тем больше она разнообразна.»

Событие состоялось в богемной атмосфере ресторана «Премьер» в отеле Ренессанс Монарх 5* и собрало более 200 ценителей прекрасного, среди которых были отмечены: деятель культуры, топ-менеджер промышленного холдинга и поэтесса Динара Камалеева, общественный деятель, эксперт в области благотворительности, журналист и продюсер Мила Соловьева, дизайнер Наира Арутинян, актер, ведущий и продюсер канала «Отцыфровка» Николай Цонку, актриса и певица Антонина Клименко.

Настроение вечера создавали и поддерживали организаторы Виктория Мирошниченко и Лариса Шапиева, а так же ведущий и комментатор телеканала Матч ТВ, поэт и актер театра Tabula Rasa Никита Войнов, Dj Beatmaster (Артем Комогоров), музыкальный дуэт Desert Rose в лице виолончелистки Дарьи Сулиной и скрипачки Любови Морской, рэп-исполнитель Njohn, певицы I-ma и Анастасия Неонова, поэтесса Любава Трофимова, певец Максим Заяц, флорист Людмила Храпова, мастерская съедобной флористики Buket by Daria. Каждый гость стал участником беспроигрышной лотереи от партнеров события: косметического бренда Levrana, студии художественной татуировки Ermaktattoo, косметолога Виктории Цатуровой, топ-парикмахера-стилиста Игоря Попова, салона элитной бижутерии Эдера, дизайнера украшений ручной работы Анны Скороходовой, компании Эврос и гастрономического бренда La Gente.