Природные стихии в коллекции «Эконика» сезона весна-лето 2019

В новом сезоне при создании коллекции дизайнеры бренда «Эконика» вдохновились темой основных природных стихий.

Так, в базовой линии Ekonika прозрачность и легкость водной стихии отражена в оттенках коллекции. В нежной акварельной гамме гармонично сочетаются голубые, бежевые, мятные, серые, белые и серебряные цвета. Тема водной стихии, как вечного символа женственности и мягкости, отражена в плавных линиях, воланах и нежных цветочных принтах водных лилий. В коллекции можно найти ботильоны и сапоги в различных оттенках кожи с мерцающим перламутровым эффектом, туфли с прозрачными каблуками, босоножки и сникерсы с цветочным принтом. Аксессуарная линия представлена поясными сумками, рюкзаками и сумками с принтом водных лилий, шарфами и палантинами цвета морской волны, сверкающими серьгами, колье и подвесками.

Стихия земли также отражена в тёплой цветовой гамме. Это бронзово-бежевые и оливковые оттенки с акцентами фуксии и лаванды. В коллекции представлены мюли с перфорацией, босоножки из соломки, туфли с текстильным плетением. Аксессуарная линия в духе городского сафари органично дополняет коллекцию.

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Модели премиальной линии Alla Pugachova вдохновлены цветением гортензии. Коллекция насыщена нежными пастельными оттенками – бежевым, нежно розовым, лавандовым, голубым и белым. Фурнитура в виде распустившихся цветов гортензии украшает сапоги, ботильоны, туфли, босоножки и лоферы.

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Круизная часть коллекции представлена в традиционно морских оттенках: темно-синем, белом и красном. В этом сезоне в коллекции появился новый стилизованный знак – якорь. Он украшает лоферы, мокасины и сникерсы. «Якорный» принт появляется в сумках, рюкзаках и платках. Еще один интересный акцент коллекции - реплика винтажной броши с изображением моряков в форме, которая украшает обувь и сумки.

Коллекция поступит в продажу в салоны и интернет-магазин сети в феврале 2019 года.

www.ekonika.ru