Бодипозитив в новой коллекции нижнего белья Triumph

Специально ко Дню святого Валентина немецкий бренд нижнего белья Triumph представляет романтическую коллекцию для женщин всех возрастов и форм, состоящую из адаптированных моделей культовой линейки Amourette Charm.

Дизайнеры бренда полностью обновили модельный ряд бюстгальтеров, сделав их более романтичными и современными. Неизменной остается идеальная посадка, основанная на бестселлере Amourette 300, чья особая конструкция чашечки создает более округлую соблазнительную форму груди, а широкая передняя часть бретели обеспечивает комфорт и идеальную поддержку. В линейке представлены кружевные формованные бюстгальтеры на косточке с плотными чашками и функциональными вставками для дополнительной поддержки и комфорта. Доминирующими цветами коллекции стали благородный карминовый и глубокий нюдовый, которые выгодно оттенят любой тон кожи.

В комплекте с бюстгальтерами дизайнеры предлагают два варианта низа: стринги-хипстеры и макси. Трусики из коллекции Amourette Charm почти не ощутимы на теле, а их гладкие края не заметны под одеждой, благодаря инновационной эластичной ленте по краю изделия. Для дополнения соблазнительного образа на день Всех Влюбленных в линейке представлены кружевные пояса для чулок.

Стоит также отметить, что каждый бельевой комплект идеально сочетается с моделями домашней одежды.

Коллекция будет представлена во всех российских магазинах Triumph в феврале 2020 года.