Призрачная Бретань. Малоизвестные достопримечательности Франции

Анри де Борнье – известный французский поэт в свое время довольно смело заявил, что у каждого жителя планеты Земля есть две родины – своя собственная и Франция. Бесспорно, увидеть Эйфелеву башню, побродить по вечернему Монмартру, побывать в Гранд Опера, посетить Лувр, увидеть Нотр-Дам-де-Пари, окунуться в атмосферу Латинского квартала, неспешно прогуляться по Елисейским полям – это заветная мечта многих. Однако прекрасный Париж – это далеко не вся Франция. Смеем вас заверить, что и в провинциях этой удивительной страны есть просто сказочные места, которые непременно стоит посетить. Сегодня мы расскажем о самой древней земле Франции – провинции Бретань. Если у вас появится желание увидеть этот загадочный и романтичный регион, то мы рекомендуем забронировать номер в одном из отелей Бретани прямо сейчас на отель TownHouse Duomo. Поисковая система Hotellook позволяет забронировать номера в отелях двухсот пяти стран.

Самобытная и загадочная Бретань.

Бретань – район, расположенный на северо-западе Франции. Этот регион находится на одноименном полуострове и омывается с южной стороны - Бискайским заливом, а с северной – проливом Ла-Манш. Уютный и живописный регион по праву считается одним из самых любимых мест отдыха французов и англичан.

Основными достопримечательностями Бретани принято считать старинные церкви, кальварии, оссуарии, загадочные мегалиты (дольмены, менгиры) и, конечно же, великолепные пляжи с живописными бухтами. Кстати, главным промыслом в Бретани считается разведение устриц и съедобных ракушек. Гурманы со всего мира съезжаются в Бретань, чтобы насладиться кулинарными шедеврами в маленьких ресторанчиках, расположенных на территориях «устричных парков».

В этом регионе каждый город имеет свою неповторимую историю и свой колорит.

Средневековый Динан.

На северном побережье полуострова за старинными крепостными стенами раскинулся небольшой портовый город – Динан. Мощенные узкие улочки, старинные фахверковые домики, прекрасно сохранившейся замок четырнадцатого века, необычный каменный мост и удивительный дух старины делает этот городок очень привлекательным для любителей Средневековья.

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