Про Изабель Маран сняли документальный фильм

Премьера фильма состоится через пару недель на французском телеканале Paris Premiere.

В сети появился кадр из документального фильма, посвященного Изабель Маран и процессу создания весенне-летней коллекции будущего года. Автором почти часовой картины «Изабель Маран: рождение одной коллекции» стала Доминика Мичели. В объектив ее камеры попал весь процесс создания коллекции: от разработки концепции до кастинга моделей и организации шоу. Премьера документального фильма состоится 15 декабря. О новом опыте Изабель Маран рассказала: «Мне очень нравится наблюдать за процессом работы. Только когда я стою с уродливыми бумажными платьями в руках, я могу четко понимать, что сделаю из той ерунды, которую примеряют модели. Будто лягушка превращается в прекрасную принцессу».