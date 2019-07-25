Продажи холдинга LVMH продолжают расти

Французский люксовый конгломерат опубликовал финансовый отчет за второй квартал 2019 года.

Согласно новому отчету холдинга LVMH продажи компании во втором квартале текущего года выросли еще на 15 процентов, т.е. на 13 млрд долларов. Одним из двигателей роста стал парижский дом Christian Dior, чья выручка увеличилась более чем на 20 процентов. Также в отчете отмечена марка Moncler с ростом продаж на 6 процентов. В сопутствующем релизе финансовый директор конгломерата LVMH Жан-Жак Гиони отметил, что на увеличение продаж влияет и успех брендов компании на китайском рынке. В следующем квартале аналитики ожидают рост еще на 10 процентов.