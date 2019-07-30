Продажи концерна Kering продолжают расти

Люксовый конгломерат опубликовал очень оптимистичный финансовый отчет за второй квартал 2019 года.

Одна из крупнейших модных компаний опубликовала финансовый отчет за второй квартал 2019 года. Согласно документу, дела у концерна идут более чем хорошо. За обозначенный период продажи Kering выросли на 15,9 процентов. Одним из главных драйверов роста стал принадлежащий холдингу итальянский дом моды Gucci, его продажи увеличились на 12 процентов. Рост внушительны, однако для самой марки это самый низкий показатель за последние три года. Также руководство компании отметило возрастающую прибыль бренда Bottega Veneta под руководством нового креативного директора Дэниела Ли.