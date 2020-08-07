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Артем Кузелев

Продажи марки Hugo Boss сократились на 60% во втором квартале 2020 года

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  • 07 Августа 202001:02
Сюжеты: Hugo Boss

В компании отчитались о результатах работы в апреле-июне текущего года. Результаты не оптимистичны.

Согласно опубликованному отчету Hugo Boss, во втором квартале 2020 года продажи марки сократились на 59% и составили 275 млн долларов. Такое падение в компании связывают с пандемией и вызванными ей ограничениями: бренду пришлось закрыть больше половины своих магазинов по всему миру. Например, в США марка закрыла все свои магазины, и падение продаж тут составило 82%. На азиатских рынках сокращение составило 36%. С началом лета и снятия некоторых ограничений продажи марки стали восстанавливаться, однако пока что в Hugo Boss не решаются делать прогнозы относительно результатов третьего квартала.

 
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