Продажи марки Ralph Lauren сократились на 66% во втором квартале 2020 года

В компании отмечают, что за отчетный период бренд понес финансовые убытки в размере 130 млн долларов.

В марке Ralph Lauren отчитались о результатах работы в апреле-июне 2020 года. Согласно опубликованному отчету, во втором квартале текущего года бренд потерял около 130 млн долларов. Продажи марки сократились на 66%. Как и в других компаниях, главной причиной убытков для Ralph Lauren стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Отмечается, что закрытие магазинов привело к сокращению продаж в Северной Америке на 93%, на 71% – в Европе и на 34% в Азии.