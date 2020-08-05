Вход
ADV



Интересно
Ralph LAUREN (107)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Продажи марки Ralph Lauren сократились на 66% во втором квартале 2020 года

  • 106
  • 0
  • 05 Августа 202022:50
Сюжеты: Ralph LAUREN

В компании отмечают, что за отчетный период бренд понес финансовые убытки в размере 130 млн долларов.

В марке Ralph Lauren отчитались о результатах работы в апреле-июне 2020 года. Согласно опубликованному отчету, во втором квартале текущего года бренд потерял около 130 млн долларов. Продажи марки сократились на 66%. Как и в других компаниях, главной причиной убытков для Ralph Lauren стала пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Отмечается, что закрытие магазинов привело к сокращению продаж в Северной Америке на 93%, на 71% – в Европе и на 34% в Азии.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru