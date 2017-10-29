Продажи Puma продолжают расти

Благодаря сотрудничеству с Рианной спортивная марка смогла привлечь новых клиентов и значительно увеличить выручки.

Спортивный и стритстайл бренд Puma опубликовал финансовый отчет по результатам третьего квартала. К осени 2017 года продажи компании увеличились на 23% в Европе, Африке и на Среднем Востоке, на 16% – в Америке и на 10% – в Азии. Третий квартал принес рост дохода от продажи обуви на 23%, аксессуаров – на 24%, одежды – на 8%. Как отмечает руководство марки, уверенный рост показателей стимулирован сотрудничеством с Рианной. По мнению исполнительного директора компании Бьорна Гульдена, это позволило привлечь к бренду внимание более молодой и более модной аудитории.