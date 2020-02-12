Продолжается прием документов на соискание званий Лауреатов Национальной премии в области индустрии моды

Традиционно мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Национальная премия в области индустрии моды «Золотое веретено» - это публичное признание профессиональных достижений лучших компаний и специалистов индустрии моды, распространение их практик и опыта работы, формирование имиджа отрасли, престижа профессии, продукции, а также репутационного капитала российских брендов.

XVII Церемония вручения Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено 2020» состоится 8 июня 2020 года в Москве, Концертный зал «МИР» (ул. Цветной бульвар 11).

В 2020 году Премия будет вручена по итогам 2019 года более чем в 30- ти номинациях.

Предложения о выдвижении на Премию принимаются от отраслевых союзов, управлений администраций краев и областей Российской Федерации, экспертных и аналитических агентств, СМИ, отраслевых ассоциаций и профессиональных объединений, учебных заведений, организаторов конкурсов молодых дизайнеров, выставочных проектов.

Компании и специалисты, работающие в области модной индустрии, также имеют право - самостоятельно подать заявку, указав номинацию, приложив необходимые сопроводительные документы.

NEW- РАСШИРЕНА ЛИНЕЙКА НОМИНАЦИЙ ПРЕМИИ.

В 2020 году Премия «Золотое веретено» будет вручаться в новых номинациях:

- «Fashion production» за креативный подход в продвижении модных продуктов посредством музыки, кино, телевидения и интернет ресурсов

- «Fashion образование» за активную образовательную деятельность в области индустрии моды, использование инновационных технологий и методов обучения, в том числе посредством современных средств коммуникации.

Срок окончания подачи заявок до 15 марта 2020 года.

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