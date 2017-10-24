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Артем Кузелев

Продолжение арт-коллаборации Dior к Рождеству

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  • 24 Октября 201709:43
Сюжеты: Dior, Рождество и Новый год

Парижский дом моды объявил о мультиколлаборации с несколькими художниками и одним поэтом, которые поработают над дизайном Lady Dior.

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  • Коллекция Dior Lady Art 2016

В прошлом году у дома Dior уже был опыт, который получил название Dior Lady Art. В рамках проекта современные художники работали над обновленным дизайном знаменитой сумки Lady Dior. К приближающемуся Рождеству в Dior анонсировали продолжение мультиколлаборации. На этот раз оформлением аксессуара займутся поэт Джон Джиорно и художники Ли Бул, Фридрих Кунат, Джамилла Оккубо, Спенсер Суини, Бэтти Мариани, Намса Леуба, Конг Хао, Дэвид Вайзман и Джек Пирсон. В продаже капсульная коллекция появится 1 декабря 2017 года. 

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