Продолжение книги «Дьявол носит Prada»

В свет выходит книга, продолжающая сюжет, созданный Лорен Вайсбергер в романе «Дьявол носит Prada».

На этот раз в центре внимания окажется Эмили, первая ассистентка Миранды Пристли. Книга получила название When Life Gives You Lululemons, в котором обыгрываются поговорка When life gives you lemons, make lemonade («Когда жизнь кидает в тебя лимонами, сделай лимонад») и название спортивной марки Lululemon.

В основе сюжета история Эмили Чарлтон, которая рассталась с редакцией журнала Runway и стала имидж-консультантом знаменитостей. Начинается книга с новогодней вечеринки в доме Джиджи Хадид. Это все, что на данный момент известно о новом романе, который выйдет в свет 5 июня 2018 года.