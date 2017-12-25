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Дьявол носит Prada (14)
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Артем Кузелев

Продолжение книги «Дьявол носит Prada»

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  • 25 Декабря 201717:13
Сюжеты: Дьявол носит Prada

В свет выходит книга, продолжающая сюжет, созданный Лорен Вайсбергер в романе «Дьявол носит Prada».

На этот раз в центре внимания окажется Эмили, первая ассистентка Миранды Пристли. Книга получила название When Life Gives You Lululemons, в котором обыгрываются поговорка When life gives you lemons, make lemonade («Когда жизнь кидает в тебя лимонами, сделай лимонад») и название спортивной марки Lululemon.

В основе сюжета история Эмили Чарлтон, которая рассталась с редакцией журнала Runway и стала имидж-консультантом знаменитостей. Начинается книга с новогодней вечеринки в доме Джиджи Хадид. Это все, что на данный момент известно о новом романе, который выйдет в свет 5 июня 2018 года.

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