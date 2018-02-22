Вход
ADV
Интересно
Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier) (28)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Продолжение секс-скандала в модной индустрии

  • 223
  • 0
  • 22 Февраля 201811:05
Сюжеты: Патрик Демаршелье (Patrick Demarchelier)

Расследование журналистов американской газеты Boston Globe выявило огромное количество случаев сексуальных домогательств со стороны модных фотографов.

Еще полтора месяца назад вокруг нескольких культовых фигур модной индустрии разгорелся секс-скандал. Тогда несколько моделей обвинили модных фотографов Брюса Вебера и Марио Тестино в харрасменте и неэтичном поведении. Опубликованное недавно журналистское расследование Boston Globe выявило новых подозреваемых: на этот раз в насилии и домогательствах обвиняются такие известные персоны, как фотографы Патрик Демаршелье, Грег Кадел, Давид Бельмере, Андре Пассос, Сет Сэбэл и стилист Карл Темплер. Против них свидетельствуют рассказы 50 моделей.

В данный момент каждый из участников скандала отрицает все обвинения, подчеркивая, что все отношения были по взаимному согласию. Издательский дом Conde Nast уже прекратил сотрудничество с подозреваемыми.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru