Продолжение секс-скандала в модной индустрии

Расследование журналистов американской газеты Boston Globe выявило огромное количество случаев сексуальных домогательств со стороны модных фотографов.

Еще полтора месяца назад вокруг нескольких культовых фигур модной индустрии разгорелся секс-скандал. Тогда несколько моделей обвинили модных фотографов Брюса Вебера и Марио Тестино в харрасменте и неэтичном поведении. Опубликованное недавно журналистское расследование Boston Globe выявило новых подозреваемых: на этот раз в насилии и домогательствах обвиняются такие известные персоны, как фотографы Патрик Демаршелье, Грег Кадел, Давид Бельмере, Андре Пассос, Сет Сэбэл и стилист Карл Темплер. Против них свидетельствуют рассказы 50 моделей.

В данный момент каждый из участников скандала отрицает все обвинения, подчеркивая, что все отношения были по взаимному согласию. Издательский дом Conde Nast уже прекратил сотрудничество с подозреваемыми.