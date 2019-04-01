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Sex And The City (18)
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Артем Кузелев

Продолжение сериала «Секс в большом городе»

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  • 01 Апреля 201912:32
Сюжеты: Sex And The City

Компания Paramount анонсировала экранизацию новой книги Кэндес Бушнелл.

Сериал, который в конце 1990-х – начале 2000-х стал для миллионов девушек гидом по стилю и отношениям, получит продолжение. Недавно компания Paramount объявила, что будет снято продолжение истории дружбы четырех жительниц Нью-Йорка. В основу сюжета ляжет новая книга Кэндес Бушнелл «Есть ли еще секс в городе?», которая увидит свет в начале августа. В центре повествования все те же Кэрри, Саманта, Миранда и Шарлотта, но героиням уже исполнилось 50 лет. Когда компания начнет съемки, пока что не сообщается.
 

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