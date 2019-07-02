Продукция GORE-TEX стала более экологичной

Gore представил линейку двухслойных курток GORE-TEX. При их производстве впервые использовалась обработка материала DWR (стойким водоотталкивающим средством) без PFCEC, при этом в полном объёме была соблюдена гарантия сухости, заявленная брендом Gore, ведь она является одним из главных преимуществ одежды компании.

На примере новых курток Gore презентовал еще одну технологию, позволяющую снизить негативное влияние продукции на экологию: вторичный нейлон Gore сейчас изготавливается из различных отходов потребления, а вторичный полиэстер – из использованных ПЭТ-бутылок, которые могли быть выброшены на свалки или сожжены.

В представленной коллекции Gore Fabrics использованы лицевые ткани с применением более дюжины ламинатов GORE-TEX, изготовленных из вторичных материалов, а к сезону FW 2019 их количество должно увеличиться почти втрое. Это составит примерно 10% общего предложения потребительского ламината Gore Fabrics.

Gore Fabrics также разработала новый материал, который сочетает в себе преимущества как окрашивания в массе, так и использование вторичных материалов. Результатом этой разработки стало привлекательное предложение дополнительного ассортимента из 18 ламинатов с использованием технологии окрашивания в массе для партнеров марки GORE-TEX, начиная с 2019 года.