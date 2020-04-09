Продюсерская компания M-productions представила клип «Розовый айфон»

Популярный российский композитор Денис Ковальский и певица PAVLA уже не в первый раз выступают в творческом тандеме.

Их совместные работы «Разбей телефон» и «Беззаветная любовь» в свое время завоевали сердца слушателей и заняли верхние строчки хит-парадов.

На сей раз ребята приготовили

Яркий,

Весенний,

Лёгкий и

Запоминающийся с первых нот трек «РОЗОВЫЙ АЙФОН»!

Трек, рождённый взорвать весенние чарты и выстрелить в самое яблочко!

Команда, которая работала над клипом, по праву может называться «звёздной».

Судите сами!

Денис Ковальский - автор хитов, названия которых говорят сами за себя. Треки «Зацепила» и «Чика» уже давно стали «народными». Песни авторства Ковальского в исполнении Светланы Лободы, Григория Лепса, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Алсу и других известных артистов многократно отмечены премиями «Песня года» и «Золотой граммофон».

Певица Павла - финалистка телепроекта «Народный артист-3», неоднократная участница национальных отборочных туров конкурса «Евровидение». На какое- время Павла исчезла из поля зрения поклонников, но сейчас готова вновь взойти на звездный Олимп.

Сергей Grey - клипмейкер, которого знают все топовые артисты. Снял более 200 клипов и крупных концертов. Работал с такими звездами, как Михаил Шуфутинский, Иосиф Кобзон, Олег Газманов, Стас Михайлов, Баста, Егор Крид, EMIN, Полина Гагарина, Zivert, Александр Ревва, Алсу, Мари Краймбрери, Тимати и артисты Black Star, Тилль Линдеманн (Rammstein)

Лиза Анохина и Никита Златоуст - блоггеры-милионники

Алиса Ревва - блоггер, дочь Александра Реввы

Маша Панган и Максим Ердаков - танцоры, участники концертных шоу Ольги Бузовой и Егора Крида

Сюжет клипа развивается в двух параллельных мирах. Один - красивая картинка из соцсетей, второй - реальная жизнь.

Девочка-подросток (Алиса Ревва) наблюдает за развитием любовной истории своего кумира - популярного молодого блоггера (Никита Златоуст) и мечтает оказаться на месте его возлюбленной (Лиза Анохина).

Павла и Ковальский параллельно повествуют о том, что зачастую всё, что мы видим в соцсетях, гипертрофировано и приукрашено. На самом деле огромный пончик может оказаться всего лишь маленьким декоративным колечком, а новый айфон ни чем иным, как надкусанным зелёным яблоком.

НО, если очень верить и сильно желать, виртуальный мир может превратиться в реальный. Главное, вовремя заметить волшебный портал, который перенесет тебя из серого мира реальности в яркую и захватывающую виртуальность.

Каково же удивление девочки-подростка, когда за дверью её квартиры появляется тот самый волшебный портал в виртуальный мир - Розовый айфон.

Добро пожаловать в Розовый айфон!

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Производство: SERGHEY GREY PRODUCTION / 2020

Режиссер: Serghey Grey

Оператор: Денис Панов

Художник: Арсений Лепешко

Директор: Даниэль Диаз