Проект A Tribute to Karl: The White Shirt Project отправляется на Pitti Uomo

На предстоящей флорентийской ярмарке покажут уже ставшие знаменитыми звездные интерпретации белой рубашки Лагерфельда.

Рубашки проекта A Tribute to Karl: The White Shirt Project продолжают путешествие по миру. На днях стало известно, что теперь коллекция, посвященная Карлу Лагервельду, будет показана на флорентийской ярмарке Pitti Uomo. С 7 по 10 января здесь можно будет и увидеть, и приобрести понравившиеся модели во временном магазине в Sala dell’Arco.