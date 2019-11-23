Вход
ADV



Интересно
Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld) (287)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Проект A Tribute to Karl: The White Shirt Project отправляется на Pitti Uomo

  • 161
  • 0
  • 23 Ноября 201910:44
Сюжеты: Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

На предстоящей флорентийской ярмарке покажут уже ставшие знаменитыми звездные интерпретации белой рубашки Лагерфельда.

Рубашки проекта A Tribute to Karl: The White Shirt Project продолжают путешествие по миру. На днях стало известно, что теперь коллекция, посвященная Карлу Лагервельду, будет показана на флорентийской ярмарке Pitti Uomo. С 7 по 10 января здесь можно будет и увидеть, и приобрести понравившиеся модели во временном магазине в Sala dell’Arco.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2019
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru