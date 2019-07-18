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Неделя моды в Лондоне (397)
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Артем Кузелев

Проект Fashion For Relief возвращается в Лондон

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  • 18 Июля 201909:53
Сюжеты: Неделя моды в Лондоне

Организаторы 14-го благотворительного вечера обещают направить собранные деньги на развитие гуманитарных и экологических программ.

Очередной благотворительный вечер проекта Fashion For Relief пройдет в Лондоне в рамках Недели моды сезона весна-лето 2020. Церемония состоится 14 сентября под председательством и основательницей программы Наоми Кэмпбелл. Гостей вечера ожидает традиционный фуршет, модный показ и аукцион, на котором можно будет приобрести представленные наряды. Вырученные средства будут отправлены на поддержку гуманитарных и экологических инициатив.

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