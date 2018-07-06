Проект "ПРИДАНОЕ" стартует в Муроме 7 и 8 июля 2018

7 и 8 июля 2018 года в Муроме в центре общероссийского праздника «День семьи, любви и верности», при поддержке Управления культуры администрации города Муром пройдет презентация общероссийского проекта "ПРИДАНОЕ".

«Приданое» - проект общероссийского масштаба, он включает в себя развитие культурных традиций, реализацию творческих инициатив в региональных центрах, создание новых направлений регионального туризма и музейного дела, поддержку рукоделия, ремесел и народных художественных промыслов.

Старт проекту «ПРИДАНОЕ» даст Муром - древнейший город малого золотого кольца России, центр общероссийского праздника «День семьи, любви и верности», проводимый в день чествования Святых благоверных Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака в православной традиции.

Участниками презентации «Приданое» в Муроме станут его жители, устроители праздника и их гости, приехавшие на торжества из разных городов страны.

7 июля в центре города на центральной улице города Московской в рамках интерактивной площадки «Праздничный бульвар» будет представлена экспозиция «Приданое», прообраз будущего городского «Музея свадьбы», где можно будет познакомиться с предметами рукоделия, сохраненных горожанами и работами современных мастеров.

8 июля в формате дискуссионного клуба пойдет презентация проекта «Приданое» в формате пресс-конференции. Речь пойдет о традиции свадьбы и подготовке к ней, о направлениях развития общероссийского проекта «Приданое», о планах создания в Муроме первого в России постоянно действующего «Музея свадьбы» и о программе «Муром - город свадеб», создание которой инициировано предпринимателями и общественностью города Мурома. Организаторы встречи предоставляют участникам возможность рассказать историю приданого своей семьи и представить семейную реликвию, хранимую поколениями. Местом встречи выбрано пространство арт-кафе El Caramelo («Эль карамело») на ул. Первомайская, д. 8Б, в непосредственной близости к входу в Окский парк.

El Caramelo – это не только гастрономическое заведение, работающее в высочайшем международном стандарте городского кафе, это уникальное креативное пространство, располагающее к общению творческих людей, объединяющее прогрессивную молодежь Мурома и гостей города. В течение двух дней 7 и 8 июля El Caramelo предоставит возможность гостям прикоснуться к традиции «Приданого» и познакомиться с рукотворными экспонатам будущего «Музея свадьбы».

Дата и время презентации проекта «Приданое»:

7 июля 2018, суббота, интерактивная площадка «Праздничный бульвар», ул. Московская. С 12 до 17 часов.

8 июля 2018, воскресенье, пространство арт-кафе El Caramelo. ул. Первомайская, д. 8Б, слева от входа в Окский парк. Начало в 16 часов.

Подтверждение участия и аккредитация СМИ: pridanoe.club@yandex.ru и по телефонам: +79643811433 (Билайн), +79209322184 (Мегафон). Контактное лицо - Мария Сморчкова.